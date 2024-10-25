В Роскачестве рассказали, почему важно вовремя поменять резину

Роскачество: летние шины при температуре ниже +7 °C становятся жесткими

По данным Роскачества, основным ориентиром для смены резины является температура воздуха. Летние шины теряют свои свойства при температуре ниже +7 °C: они становятся жесткими и снижается сцепление с дорогой. Это может привести к увеличению тормозного пути и потере устойчивости автомобиля.

Эксперты рекомендуют менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже +7 °C. Даже на сухой дороге летние шины не обеспечат безопасного вождения в мороз. Важно также учитывать утренние условия на дорогах, когда часто бывает скользко из-за ночных заморозков.

Зимние шины имеют другой состав резины и специальный рисунок протектора, что позволяет им лучше удерживаться на заснеженной и обледенелой поверхности, подчеркнули в ведомстве. Они помогают сохранить контроль над автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, таких как снег и гололед. Летняя резина, напротив, изнашивается быстрее при низких температурах.

В северных регионах рекомендуется заранее переходить на зимние шины, чтобы быть готовым к внезапным снегопадам и гололедице.

Автоэксперты советуют следить за прогнозом погоды и заранее записываться на шиномонтаж. Перед заменой шин следует проверить глубину протектора зимних шин, минимально допустимая глубина для безопасного вождения составляет 4 мм. Опытные автомобилисты рекомендуют менять шины заранее, так как гололед может появиться еще до первого снега.

Синоптик Роман Вильфанд недавно сказал, что приступать к смене резины можно уже начиная с ближайших выходных.

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Источник: RT