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Электронные ПТС на авто начали резко аннулировать: раскрыта причина

Автокриминалист Шелков: Водителям аннулируют ЭПТС из-за нового мошенничества

Некоторые россияне столкнулись с неприятными последствиями после покупки нового автомобиля, ввезенного по параллельным каналам. Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист», сообщил, что начали поступать жалобы от граждан на резкое аннулирование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС).

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Уточняется, причина состоит в том, что некоторые автомобили были ввезены в страну с определенными нарушениями законодательства. Например, российский автолюбитель приобрел Kia Stinger 2020 года производства, поставка которого осуществлялась по альтернативным каналам. Перевозили машину через Кыргызстан и Казахстан. Самому владельцу автомобиль обошелся в сумму 4,7 миллиона рублей.

После всех разбирательств стало известно, что при оформлении машины на таможне было предоставлено поддельное свидетельство безопасности и конструкции транспортного средства (СБКТС). В итоге таких действий им был уплачен утильсбор в меньшем размере, чем требовалось. В таможне произвели перерасчет, разницу которого покупателю требуется доплатить. Иначе машина будет признана нерастаможенной и после снята с учета в ГАИ.

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Шелков утверждает, что такими аферами пользуются недобросовестные продавцы и таможенные брокеры, применяющие схемы дополнительного обогащения. Проделать все это им удается из-за отсутствия полного контроля на всех этапах покупки и оформления машины.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
25.10.2024
Фото:Depositphotos
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