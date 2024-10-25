В Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире: известна цена

В РФ появился в продаже новый кроссовер Honda Pilot по цене 9,1 млн рублей

7-местный кроссовер Honda Pilot, часто попадающий в рейтинги самых надежных трехрядных SUV мира, снова продается в России. Новый автомобиль компания из Владивостока готова поставить под заказ Pilot 2024 в топовой комплектации Black Edition за 9,08 млн рублей.

Honda Pilot

Это будет автомобиль в 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 289 л.с., 10-ступенчатой АКП и полным приводом. В оснащение входят затемненные элементы кузова, датчики света и дождя, климат-контроль на три зоны, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, подогрев всех сидений и рулевого колеса, вентиляция передних кресел, медиасистема с 9-дюймовым экраном, а также поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Honda Pilot

По габаритам, мощности и в целом позиционированию в качестве семейной машины Honda Pilot схож с Toyota Grand Highlander. В России новые Grand Highlander стоят от 9,5 до 11 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»