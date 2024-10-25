«Кажется, людям все равно на ставку»: о будущем автокредитов в России

Эксперт Мосеев: Россияне будут брать автокредиты, несмотря на повышение ставки

Рост ставки ЦБ на 2% не остановит россиян от оформления автокредитов, считает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Ставка по автокредитам и до этого была запредельной. Но опасения, что число выданных автокредитов совсем сократится, не оправдались, потому что оптимизм российских граждан неистребим. Создается впечатление, что если им нужен автомобиль в кредит, то им все равно на ставку», – отметил он.

При этом Мосеев напомнил, что кроме увеличенной ставки на рынок будут влиять ужесточенные требования банков к заемщикам. Из-за этого количество подтверждений и согласований автокредитов в последнее время уже уменьшилось на 2–3%. После роста ставки продажи машин в кредит должны немного снизиться, но резкого падения не будет, полагает эксперт. В любом случае банки заинтересованы в выдаче кредитов.

«У китайских же автопроизводителей есть кэптивные программы с российскими банками. Возможность появления банков из КНР в России трудно оценить, поскольку к работе на нашем рынке они относятся довольно осторожно», – отметил Мосеев.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Газета.Ru»