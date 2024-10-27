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Один из крупнейших японских брендов планирует вернуться на российский рынок

Компания Mitsubishi Motors Corporation вернется к операционной деятельности в РФ

Информация о возможном возвращении Mitsubishi в Россию появилась в октябре 2024 года, взбудоражив как поклонников марки, так и экспертов автомобильной отрасли. Согласно сообщениям «Авто Mail», Mitsubishi Motors Corporation не планирует окончательно покидать российский рынок, сохраняя «спящий» режим работы своего российского представительства, ООО «ММС Рус».

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Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, указывающими на продолжающееся существование компании, несмотря на значительное падение оборота – с 23,8 млрд рублей в 2022 году до 1,7 млрд рублей в 2023. Такое резкое снижение, безусловно, отражает последствия геополитических событий и санкций, повлиявших на продажи автомобилей Mitsubishi в России.

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Ключевым фактором, влияющим на решение Mitsubishi, является внешнеполитическая обстановка между Японией и Россией. Визит представителей российских дилерских холдингов в штаб-квартиру Mitsubishi в Японии, состоявшийся несколько месяцев назад, подтверждает активность компании в поисках путей возвращения на рынок.

В ходе переговоров, проходивших как в официальной, так и в неформальной обстановке, японская сторона заверила российских партнёров в намерении сохранить присутствие в стране, однако подчеркнула зависимость от улучшения геополитической ситуации.

Точная дата возвращения Mitsubishi на российский рынок пока не определена.

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Источник: Авто Mail

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 1
27.10.2024
Фото:Mitsubishi
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