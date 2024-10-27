Один из крупнейших японских брендов планирует вернуться на российский рынок

Компания Mitsubishi Motors Corporation вернется к операционной деятельности в РФ

Информация о возможном возвращении Mitsubishi в Россию появилась в октябре 2024 года, взбудоражив как поклонников марки, так и экспертов автомобильной отрасли. Согласно сообщениям «Авто Mail», Mitsubishi Motors Corporation не планирует окончательно покидать российский рынок, сохраняя «спящий» режим работы своего российского представительства, ООО «ММС Рус».

Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, указывающими на продолжающееся существование компании, несмотря на значительное падение оборота – с 23,8 млрд рублей в 2022 году до 1,7 млрд рублей в 2023. Такое резкое снижение, безусловно, отражает последствия геополитических событий и санкций, повлиявших на продажи автомобилей Mitsubishi в России.

Ключевым фактором, влияющим на решение Mitsubishi, является внешнеполитическая обстановка между Японией и Россией. Визит представителей российских дилерских холдингов в штаб-квартиру Mitsubishi в Японии, состоявшийся несколько месяцев назад, подтверждает активность компании в поисках путей возвращения на рынок.

В ходе переговоров, проходивших как в официальной, так и в неформальной обстановке, японская сторона заверила российских партнёров в намерении сохранить присутствие в стране, однако подчеркнула зависимость от улучшения геополитической ситуации.

Точная дата возвращения Mitsubishi на российский рынок пока не определена.

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Источник: Авто Mail