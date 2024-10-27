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Honda Passport TrailSport 2026
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Honda назвала этот внедорожник лучшим: на чем основано столь смелое заявление?

Honda раскрыла подробности о спецверсии внедорожника Passport TrailSport 2026

Honda заявляет, что новый Passport TrailSport 2026 года – это их лучший внедорожник для настоящих приключений. Этот автомобиль не просто получил косметический апгрейд – он представляет собой серьёзное обновление. Ключевые изменения коснулись внедорожных возможностей и практичности.

Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026
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Основой этих улучшений стали специально разработанные 18-дюймовые колеса с 31-дюймовыми внедорожными шинами. Однако, дело не ограничивается только резиной. Значительно укороченный передний свес обеспечивает лучший угол въезда, что критически важно при преодолении сложных препятствий. Теперь Passport TrailSport сможет штурмовать подъемы, которые были недоступны его предшественникам.

Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026

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Но Honda пошла дальше, снабдив Passport TrailSport революционной системой панорамного обзора TrailWatch. Эта система, состоящая из четырёх камер, обеспечивает беспрецедентную видимость вокруг автомобиля. На центральном дисплее отображаются не только изображения с камер, но и новые направляющие линии, показывающие положение колёс и кузова относительно окружающего ландшафта.

Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026

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Внешний вид и прочность также были существенно улучшены. Honda создала самую широкую линейку оригинальных аксессуаров для Passport TrailSport, подчеркивая ориентацию на практичность и персонализацию. Среди них – прочные противоскользящие пластины, способные выдержать вес всего автомобиля, и алюминиевая передняя защита, предотвращающая повреждения при езде по пересечённой местности. В багажном отделении теперь может быть установлена система хранения MOLLE (модульное облегченное грузоподъемное оборудование), предлагающая максимальную организацию и удобство размещения снаряжения.

Honda Passport и Passport TrailSport 2026 модельного года будут представлены публике осенью этого года, а продажи начнутся в начале следующего.

Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026
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Источник: Car and Driver

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Лежнин Роман
Фото:Car and Driver
Количество просмотров 1
27.10.2024
Фото:Car and Driver
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