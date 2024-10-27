Honda назвала этот внедорожник лучшим: на чем основано столь смелое заявление?

Honda раскрыла подробности о спецверсии внедорожника Passport TrailSport 2026

Honda заявляет, что новый Passport TrailSport 2026 года – это их лучший внедорожник для настоящих приключений. Этот автомобиль не просто получил косметический апгрейд – он представляет собой серьёзное обновление. Ключевые изменения коснулись внедорожных возможностей и практичности.

Honda Passport TrailSport 2026

Основой этих улучшений стали специально разработанные 18-дюймовые колеса с 31-дюймовыми внедорожными шинами. Однако, дело не ограничивается только резиной. Значительно укороченный передний свес обеспечивает лучший угол въезда, что критически важно при преодолении сложных препятствий. Теперь Passport TrailSport сможет штурмовать подъемы, которые были недоступны его предшественникам.

Honda Passport TrailSport 2026

Но Honda пошла дальше, снабдив Passport TrailSport революционной системой панорамного обзора TrailWatch. Эта система, состоящая из четырёх камер, обеспечивает беспрецедентную видимость вокруг автомобиля. На центральном дисплее отображаются не только изображения с камер, но и новые направляющие линии, показывающие положение колёс и кузова относительно окружающего ландшафта.

Honda Passport TrailSport 2026

Внешний вид и прочность также были существенно улучшены. Honda создала самую широкую линейку оригинальных аксессуаров для Passport TrailSport, подчеркивая ориентацию на практичность и персонализацию. Среди них – прочные противоскользящие пластины, способные выдержать вес всего автомобиля, и алюминиевая передняя защита, предотвращающая повреждения при езде по пересечённой местности. В багажном отделении теперь может быть установлена система хранения MOLLE (модульное облегченное грузоподъемное оборудование), предлагающая максимальную организацию и удобство размещения снаряжения.

Honda Passport и Passport TrailSport 2026 модельного года будут представлены публике осенью этого года, а продажи начнутся в начале следующего.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Car and Driver