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Пять распространенных ошибок при смене шин: советы эксперта, чтобы избежать аварий и лишних трат
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Пять распространенных ошибок при смене шин: советы эксперта, чтобы избежать аварий и лишних трат
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Пять распространенных ошибок при смене шин: советы эксперта, чтобы избежать аварий и лишних трат

Эксперт предостерег водителей от распространенных ошибок при сезонной замене шин

Эксперт Алексей Стасюк выделяет пять распространенных ошибок, которые допускают автовладельцы при самостоятельной смене шин, и делится ценными рекомендациями, как их избежать.

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Неправильный выбор инструментов и места работы

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Многие пытаются обойтись подручными средствами, используя ненадёжный штатный домкрат и пренебрегая противооткатными упорами. Это крайне опасно! Алексей Стасюк подчеркивает: штатный домкрат – это далеко не всегда гарантия безопасности. Поднимать машину следует на ровной, твердой поверхности, используя надежный домкрат, желательно гидравлический, и обязательно фиксируя автомобиль противооткатными упорами. Это предотвратит случайное скатывание и травмы.

Затягивание болтов до подъема автомобиля

Часто автомобилисты затягивают колесные болты, прежде чем поднять машину. Это создает дополнительную нагрузку на уже вывешенное колесо и может привести к его повреждению. Правильный порядок действий: сначала ослабить болты, затем поднять машину домкратом, после снять колесо и, наконец, окончательно затянуть болты после установки новой шины.

Игнорирование состояния шин и их маркировки

Перед установкой тщательно осмотрите шины. Проверьте давление, наличие повреждений и, что особенно важно, обратите внимание на маркировку. На боковине шины может быть указано направление вращения (стрелка и надпись Rotation) или сторона установки (Inside и Outside). Игнорирование этих обозначений может привести к ухудшению управляемости и преждевременному износу. Также, не забывайте о ремонте проколотых шин.

Пренебрежение балансировкой

Даже если вы хранили шины в сборе с дисками, Алексей Стасюк настоятельно рекомендует делать балансировку перед установкой. За время хранения грузики могут сместиться или вовсе отпасть, что вызовет дисбаланс.

Чрезмерное затягивание колесных болтов

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Сила есть, ума не надо – эта поговорка как нельзя лучше подходит к ситуации с затягиванием болтов. Чрезмерное усилие может повредить резьбу и болты, что приведет к дорогостоящему ремонту. Затягивайте болты равномерно и с усилием, рекомендованным производителем автомобиля.

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Источник: Мир24

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
27.10.2024
Фото:Unsplash
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