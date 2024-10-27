Пять распространенных ошибок при смене шин: советы эксперта, чтобы избежать аварий и лишних трат
Эксперт Алексей Стасюк выделяет пять распространенных ошибок, которые допускают автовладельцы при самостоятельной смене шин, и делится ценными рекомендациями, как их избежать.
Неправильный выбор инструментов и места работы
Многие пытаются обойтись подручными средствами, используя ненадёжный штатный домкрат и пренебрегая противооткатными упорами. Это крайне опасно! Алексей Стасюк подчеркивает: штатный домкрат – это далеко не всегда гарантия безопасности. Поднимать машину следует на ровной, твердой поверхности, используя надежный домкрат, желательно гидравлический, и обязательно фиксируя автомобиль противооткатными упорами. Это предотвратит случайное скатывание и травмы.
Затягивание болтов до подъема автомобиля
Часто автомобилисты затягивают колесные болты, прежде чем поднять машину. Это создает дополнительную нагрузку на уже вывешенное колесо и может привести к его повреждению. Правильный порядок действий: сначала ослабить болты, затем поднять машину домкратом, после снять колесо и, наконец, окончательно затянуть болты после установки новой шины.
Игнорирование состояния шин и их маркировки
Перед установкой тщательно осмотрите шины. Проверьте давление, наличие повреждений и, что особенно важно, обратите внимание на маркировку. На боковине шины может быть указано направление вращения (стрелка и надпись Rotation) или сторона установки (Inside и Outside). Игнорирование этих обозначений может привести к ухудшению управляемости и преждевременному износу. Также, не забывайте о ремонте проколотых шин.
Пренебрежение балансировкой
Даже если вы хранили шины в сборе с дисками, Алексей Стасюк настоятельно рекомендует делать балансировку перед установкой. За время хранения грузики могут сместиться или вовсе отпасть, что вызовет дисбаланс.
Чрезмерное затягивание колесных болтов
Сила есть, ума не надо – эта поговорка как нельзя лучше подходит к ситуации с затягиванием болтов. Чрезмерное усилие может повредить резьбу и болты, что приведет к дорогостоящему ремонту. Затягивайте болты равномерно и с усилием, рекомендованным производителем автомобиля.
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Источник: Мир24