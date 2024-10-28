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Эти машины невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги

«АльфаСтрахование»: топ-10 авто, которые часто разбиваются в тотальных ДТП

Специалисты «АльфаСтрахование» по итогам анализа случаев по полисам каско в первом полугодии 2024 г. установили, что чаще всего до не подлежащего восстановлению состояния разбивается автомобиль BMW 5-й серии. Это значит, что эту модель невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги. По статистике этой страховой компании, 2% инцидентов с последующей утилизацией автомобиля произошло с Audi Q3. Kia Optima попадала в такие ДТП в 1,5% случаев.

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Компания представила топ-10 машин, которые бьются на дорогах страны до не подлежащего восстановлению состояния:

Марка и модель (% тотальных убытков)

  • BMW 5-й серии (2,32%)
  • Audi Q3 (2,04%)
  • Kia Optima (1,52%)
  • Chery Tiggo (1,36%)
  • Mercedes E-класса (1,24%)
  • Infiniti QX (1,22%)
  • BMW X4 (1,18%)
  • Volkswagen Polo (1,1%)
  • Mercedes GLE-класса (1,02%)
  • Toyota Corolla (0,97%).

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Часто страховые компании устанавливают возможность возмещения убытка исходя из лимита выплат по каско. Если оценка эксперта составляет более 75%, то машина признается уничтоженной. У машины при этом может быть повреждено только крыло, но сумма выплаты не покрывает трех четвертей расходов на его восстановление. В такой ситуации могут прийти на помощь только профессиональные юристы.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
28.10.2024
Фото:Depositphotos
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