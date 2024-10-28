Эти машины невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги

«АльфаСтрахование»: топ-10 авто, которые часто разбиваются в тотальных ДТП

Специалисты «АльфаСтрахование» по итогам анализа случаев по полисам каско в первом полугодии 2024 г. установили, что чаще всего до не подлежащего восстановлению состояния разбивается автомобиль BMW 5-й серии. Это значит, что эту модель невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги. По статистике этой страховой компании, 2% инцидентов с последующей утилизацией автомобиля произошло с Audi Q3. Kia Optima попадала в такие ДТП в 1,5% случаев.

Компания представила топ-10 машин, которые бьются на дорогах страны до не подлежащего восстановлению состояния:

Марка и модель (% тотальных убытков)

BMW 5-й серии (2,32%)

Audi Q3 (2,04%)

Kia Optima (1,52%)

Chery Tiggo (1,36%)

Mercedes E-класса (1,24%)

Infiniti QX (1,22%)

BMW X4 (1,18%)

Volkswagen Polo (1,1%)

Mercedes GLE-класса (1,02%)

Toyota Corolla (0,97%).

Часто страховые компании устанавливают возможность возмещения убытка исходя из лимита выплат по каско. Если оценка эксперта составляет более 75%, то машина признается уничтоженной. У машины при этом может быть повреждено только крыло, но сумма выплаты не покрывает трех четвертей расходов на его восстановление. В такой ситуации могут прийти на помощь только профессиональные юристы.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Российская газета»