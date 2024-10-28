Эти машины невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги
Специалисты «АльфаСтрахование» по итогам анализа случаев по полисам каско в первом полугодии 2024 г. установили, что чаще всего до не подлежащего восстановлению состояния разбивается автомобиль BMW 5-й серии. Это значит, что эту модель невозможно восстановить за установленные страховым договором деньги. По статистике этой страховой компании, 2% инцидентов с последующей утилизацией автомобиля произошло с Audi Q3. Kia Optima попадала в такие ДТП в 1,5% случаев.
Компания представила топ-10 машин, которые бьются на дорогах страны до не подлежащего восстановлению состояния:
Марка и модель (% тотальных убытков)
- BMW 5-й серии (2,32%)
- Audi Q3 (2,04%)
- Kia Optima (1,52%)
- Chery Tiggo (1,36%)
- Mercedes E-класса (1,24%)
- Infiniti QX (1,22%)
- BMW X4 (1,18%)
- Volkswagen Polo (1,1%)
- Mercedes GLE-класса (1,02%)
- Toyota Corolla (0,97%).
Часто страховые компании устанавливают возможность возмещения убытка исходя из лимита выплат по каско. Если оценка эксперта составляет более 75%, то машина признается уничтоженной. У машины при этом может быть повреждено только крыло, но сумма выплаты не покрывает трех четвертей расходов на его восстановление. В такой ситуации могут прийти на помощь только профессиональные юристы.
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Источник: «Российская газета»