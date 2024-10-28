Эксперты выяснили, насколько безопасен этот популярный недорогой «кореец»

Корейский седан Kia K3 получил пять звезд в краш-тесте LatinNCAP

Организация LatinNCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP для Латинской Америки, проверила безопасность популярного в России корейского седана Kia K3.

KIA K3

Эксперты оценили защиту водителя и взрослых пассажиров у этого автомобиля в 87%, детей – в 84%, а пешеходов – в 65%. Системы помощи, которые обеспечивают безопасное вождение, получили 81%. Всего автомобиль заслужил пять звезд рейтинга безопасности. При всех видах столкновений он продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров.

Для пешеходов наиболее опасны боковые стойки и передняя часть капота, а также нижняя часть лобового стекла.

KIA K3

Kia K3 привозят в РФ по схеме параллельного импорта. В стране автомобиль никогда не был представлен официально, но продавалась модель-близнец Kia Cerato. В России K3 можно купить по цене от 2,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: LatinNCAP