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Новый бюджетный седан Kia приехал в Россию: он лучше и дешевле «Соляриса»

Бюджетный седан Kia K3 начали продавать в России по цене дешевле одноклассников

В России появился новый бюджетный седан Kia K3, который по своим характеристикам превосходит Hyundai Solaris и при этом стоит дешевле. Цены на Kia K3 стартуют от 2 243 000 рублей, что делает его более доступным по сравнению с Solaris, который в настоящее время продается по цене от 2 449 000 рублей.

Kia K3
Kia K3

Kia K3 представляет собой адаптированную для китайского рынка версию Cerato. Он отличается от оригинальной модели некоторыми элементами дизайна, такими как передняя решетка и задние фонари, а также более скромным набором комплектаций. Однако по техническим характеристикам K3 идентичен Cerato: он оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с. и бесступенчатым вариатором. Привод у седана только передний.

Kia K3
Kia K3
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Даже в самых доступных комплектациях Kia K3 имеет довольно неплохое оснащение. В него входят кожаный салон (с отделкой из эко-кожи), мультимедийная система с крупным тачскрином, современная полуцифровая приборная панель, мульти-руль с кожаным ободом, 17-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с парктроником, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также подогрев сидений, руля и боковых зеркал заднего вида.

В сравнении с Hyundai Solaris, Kia K3 предлагает более богатый набор опций и более современный дизайн. Кроме того, он имеет более просторный салон и более вместительный багажник. Все это делает Kia K3 более привлекательным предложением в своем классе.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
27.01.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-1