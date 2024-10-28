Стало известно, когда новый 147-сильный «китаец» с роботом появится у дилеров

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 появится у дилеров до конца ноября

На днях автопроизводитель Chery анонсировал в России новый кроссовер Tiggo 4. Дилеры рассказали, когда к ним поступит этот автомобиль.

Chery Tiggo 4

В одном столичном дилерском центре сообщили, что новинка появится в течение ноября. В другом кроссовер появится через месяц-полтора, в других салонах пояснили, что ждут машину до конца ноября. То есть у дилеров новый Tiggo 4 появится до конца следующего месяца, вероятно, в ноябре машину уже можно будет купить.

Chery Tiggo 4

Новый Chery Tiggo 4 сменит нынешнюю модель Tiggo 4 Pro. Он получит модернизированной дизайн в духе обновленного Tiggo 7 Pro Max и обновленный салон. Самое главное изменение состоит в том, что с 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. теперь будет сочетаться 6-ступенчатый робот, а не МКП.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews.ru