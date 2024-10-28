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Стало известно, когда новый 147-сильный «китаец» с роботом появится у дилеров

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 появится у дилеров до конца ноября

На днях автопроизводитель Chery анонсировал в России новый кроссовер Tiggo 4. Дилеры рассказали, когда к ним поступит этот автомобиль.

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Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

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В одном столичном дилерском центре сообщили, что новинка появится в течение ноября. В другом кроссовер появится через месяц-полтора, в других салонах пояснили, что ждут машину до конца ноября. То есть у дилеров новый Tiggo 4 появится до конца следующего месяца, вероятно, в ноябре машину уже можно будет купить.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Новый Chery Tiggo 4 сменит нынешнюю модель Tiggo 4 Pro. Он получит модернизированной дизайн в духе обновленного Tiggo 7 Pro Max и обновленный салон. Самое главное изменение состоит в том, что с 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. теперь будет сочетаться 6-ступенчатый робот, а не МКП.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 14
28.10.2024
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
-1