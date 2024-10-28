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Названы самые выносливые кроссоверы в России

Автоэксперт Ковалев перечислил семь самых надежных кроссоверов на российском рынке

Самые надежные кроссоверы на российском рынке перечислил автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев. Среди них он упомянул Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Renault Duster.

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Эти кроссоверы отличаются высокой надежностью и устойчивостью к серьезным поломкам, но при этом «кристально чистой их репутацию назвать нельзя», заметил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

Hyundai Creta
Mitsubishi Outlander
Nissan X-Trail
Toyota RAV4
Renault Duster
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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Hyundai | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Renault
Количество просмотров 14
28.10.2024
Фото:Depositphotos | Hyundai | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Renault
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