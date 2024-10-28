Названы самые выносливые кроссоверы в России
Самые надежные кроссоверы на российском рынке перечислил автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев. Среди них он упомянул Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Renault Duster.
Эти кроссоверы отличаются высокой надежностью и устойчивостью к серьезным поломкам, но при этом «кристально чистой их репутацию назвать нельзя», заметил специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Российская газета»