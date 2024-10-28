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Все больше россиян перестали справляться с автокредитами

Число просроченных платежей по автокредитам в России рекордно выросло

В РФ число заемщиков, просрочивших платежи по автокредитам на 90 дней и более, выросло в сентябре текущего года до рекордных с 2018 года показателей в 31,4 тысячи человек. При этом, согласно данным Объединенного кредитного бюро, в общей структуре должников их доля впервые составила 2%. Уточняется, что тренд на просрочки по займам зафиксирован на фоне продолжительного роста рынка.

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По данным консалтинговой компании Frank RG, в сентябре текущего года банки выдали 173,8 тысячи автокредитов на общую сумму 247,9 млрд рублей. Эксперты отмечают, что это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

При этом в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) приводят другие цифры. Так, сообщается о 149,4 тысячах выданных займов на сумму 203,9 млрд рублей, а также уточняется, что относительно августа сегмент просел на 10%.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
Количество просмотров 12
28.10.2024
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
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