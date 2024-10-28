Эти машины можно продать дороже суммы, за которую они изначально были куплены

«Автостат»: эти трехлетние китайские автомобили имеют лучшую остаточную стоимость

Аналитики «Автостата» составили отчет по остаточной стоимости 3-летних китайских автомобилей. Лидером среди таких автомобилей стал Haval Jolion: купленный во втором квартале 2021 года кроссовер с 1,5-литровым бензиновым мотором, передним приводом и роботом имеет показатель Residual value 132%. То есть продать его сейчас можно заметно дороже той цены, за которую его приобрели.

Haval Jolion

Топ-5 китайских автомобилей с лучшей остаточной стоимостью

Haval Jolion (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 132%;

JAC J7 (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 127%;

Geely Coolray (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 126%;

Haval F7 (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 126%;

Haval F7x (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 123%.

Высокая остаточная стоимость этих машин объясняется в основном общим ростом цен на автомобили, который наблюдается последние три года.

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Источник: «Автостат»