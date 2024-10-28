Эти машины можно продать дороже суммы, за которую они изначально были куплены
Аналитики «Автостата» составили отчет по остаточной стоимости 3-летних китайских автомобилей. Лидером среди таких автомобилей стал Haval Jolion: купленный во втором квартале 2021 года кроссовер с 1,5-литровым бензиновым мотором, передним приводом и роботом имеет показатель Residual value 132%. То есть продать его сейчас можно заметно дороже той цены, за которую его приобрели.
Топ-5 китайских автомобилей с лучшей остаточной стоимостью
- Haval Jolion (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 132%;
- JAC J7 (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 127%;
- Geely Coolray (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 126%;
- Haval F7 (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 126%;
- Haval F7x (1,5-литровый мотор, робот, передний привод) – 123%.
Высокая остаточная стоимость этих машин объясняется в основном общим ростом цен на автомобили, который наблюдается последние три года.
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Источник: «Автостат»