116 л.с., автомат: этот новый «американец» продается в России по цене Москвича

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В России поступили в продажу новые Chevrolet Tracker по цене от 1,85 млн рублей

Новый кроссовер Chevrolet Tracker вышел на российский рынок. Такие автомобили стоят примерно на уровне Москвича: цена начинается от 1,85 млн рублей. За такую сумму новый Tracker 2023 г. в. привезет под заказ компания из Владивостока.

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Речь о кроссовере с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и классической 6-ступенчатой АКП, а в его комплектацию в числе прочего будут входить руль с «урезанной» мультифункцией, люк в крыше, отделка сидений эко-кожей, климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

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Еще две таких же машины по цене 2 150 000 рублей есть в наличии у дилера из Перми. В Уфе и Москве вариант с 165-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором продают за 2 649 000 и 2 790 000 рублей соответственно.

Chevrolet Tracker последнего поколения построен на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с китайским концерном SAIC. По габаритам он близок к Chery Tiggo 4 Pro: 4270*1791*1627 мм при колесной базе 2570 мм.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 14
28.10.2024
Фото:Chevrolet
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