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«Рука» Москвы: 1 ноября в области введут платную парковку

В Подмосковье введут платную парковку в Красногорске, Королеве, Реутове и Видном

С 1 ноября в Красногорске, Королеве, Реутове и Видном появится платная парковка. Тарифы составят 40–50 рублей в час, а штраф за неоплату — 2500 рублей.

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Местные жители опасаются, что автовладельцы будут активнее парковаться на придомовых территориях, из-за чего во дворах станет меньше мест. Власти же заверяют, что вопрос установки шлагбаумов уже рассматривается.

По информации министерства транспорта Московской области, платная парковка введена для упорядочивания парковки в нежилых зонах и борьбы с хаотичной парковкой, в том числе грузовиков.

В общей сложности предусмотрено 27 зон с около 300 местами.

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Автовладельцы смогут оплатить парковку через СМС или с помощью приложения «Парковки России», которое стало доступно в Подмосковье. Напомним, приложение «Парковки России» разработано московским Дептрансом в 2012 году, а с 2022 года используется также в Санкт-Петербурге.

Решение использовать московскую систему принято для удобства автомобилистов Московского региона. Между столицей и Подмосковьем отмечается высокая маятниковая трудовая миграция, и, так как система знакома многим водителям, это облегчает ее использование.

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Подмосковье будет платить столице за использование парковочного софта до 2031 года по 1,5% от собранных средств. Остальные сборы передадут в бюджет городских округов — средства будут использованы на благоустройство, ремонт и содержание территорий.

Кроме того, с 1 ноября новые платные зоны появятся и в Москве, в основном на северных и восточных улицах города (Ленинградском шоссе, улицах Свободы, Онежской, Ижорской, Усиевича, 800-летия Москвы, Перовской, Новогиреевской, Окской и т.д.).

С 2026 года в России планируется сократить количество парковок рядом с жилыми домами и ввести гибкие нормы для многоэтажной застройки. Существующие стандарты хотят изменить к декабрю 2025 года, а вступят в силу новые нормы в 2026 году.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 23
29.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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