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Шольц назвал виновников закрытия заводов Volkswagen в Германии

Шольц: предприятия Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства компании

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что грядущее закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибками руководства концерна. Об этом сказал на брифинге официальный представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер.

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Политик отметил, что из-за ошибок руководства не должны страдать работники заводов, и призвал управляющий состав Volkswagen сохранить максимальное количество рабочих мест. При этом о каких именно «неправильных решениях» руководства компании говорит канцлер, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с убытками концерн Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: портал 1&1

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 17
29.10.2024
Фото:Wikimedia
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