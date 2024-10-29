Шольц назвал виновников закрытия заводов Volkswagen в Германии

Шольц: предприятия Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства компании

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что грядущее закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибками руководства концерна. Об этом сказал на брифинге официальный представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер.

Политик отметил, что из-за ошибок руководства не должны страдать работники заводов, и призвал управляющий состав Volkswagen сохранить максимальное количество рабочих мест. При этом о каких именно «неправильных решениях» руководства компании говорит канцлер, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с убытками концерн Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: портал 1&1