Эксперты: неприятных инцидентов с такси будет больше

Из-за перехода части таксистов в серую зону вырастет число опасных инцидентов

По мнению экспертов, количество опасных ситуаций в такси будет расти из-за дефицита кадров и новых требований законодательства.

Около 70% водителей не могут соответствовать требованиям нового закона, вступившего в силу в сентябре 2023 года. Это приводит к тому, что многие из них переходят в «серую» зону, беря заказы через мессенджеры и социальные сети.

Как отметил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев, покинули агрегаторы такси.около миллиона самозанятых водителей.

Согласно данным АНО «Цифровые платформы», сейчас существует около 4 тыс. теневых площадок для заказа такси с примерно 10 млн подписчиков.

Он отметил, что, заказывая такси через социальные сети, пассажиры рискуют, поскольку не знают, есть ли у водителя водительские права и разрешение на работу,, а маршрут передвижения не фиксируется в агрегаторе. Это создает хаос в отрасли и угрожает безопасности пассажиров, особенно женщин и детей.

Такая работа небезопасна и для водителей.

Корнеев призвал к изменениям в законодательстве, например, отменить требования по перекрашиванию автомобилей и исключить необходимость внесения данных о машинах в специальный реестр, что может снизить их стоимость. Необходимо также упростить процедуры техосмотра машин и медосмотра водителей, снизив барьеры, считают другие эксперты.

Недавно выяснилось, что в такси китайские машины «ходят» меньше европейских.

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Источник: «Известия»