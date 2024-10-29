Сколько реально будут стоить популярные в России машины, купленные в кредит

Дилеры посчитали, сколько будут стоить Lada, Haval и Chery при покупке в кредит

В конце октября ключевая ставка ЦБ выросла до 21%, что, по мнению экспертов, приведет к росту стоимости автокредитов и падению продаж автомобилей. Стоимость популярных моделей у дилеров при покупке в кредит подсчитал портал Autonews.ru.

Что касается популярного в РФ бренда Lada, то на его сайте можно воспользоваться кредитным калькулятором. При первоначальном взносе 800 тыс. руб. на модель Lada Vesta с вариатором и 1,8-литровым двигателем в комплектации Comfort’24, общей стоимостью 1,6 млн руб., ставка составит 21,4%. Ежемесячный платеж составит 32 034 руб., за 3 года придется переплатить банку 350 тысяч руб. Конечная цена машины составит 1 953 224 руб.

Lada Vesta

Далее следует Chery Tiggo 7 Pro Max. Цена кроссовера в комплектации Active стартует от 2,82 млн руб. На официальном сайте китайской компании сказано, что при первоначальном взносе 1,5 млн руб. и ставке 5,9% на два года, месячные выплаты составят 58 444 руб., а итоговая стоимость будет равна 2 902 656 руб. Если доход ниже 175 300 руб., ставка возрастает до 10,4%, а длительность погашения увеличивается до трех лет, и в месяц придется платить 42 841 руб. Итоговая стоимость составит 3 042 276 руб. При этом в одном из автосалонов предложили ставку в 10% при аналогичных условиях.

Chery Tiggo 7 Pro Max

На сайте Haval нет кредитного калькулятора, но сообщается о минимальной ставке 0,01%. Чтобы ее получить, нужно выполнить все критерии предложения, среди которых крупный первый взнос и срок погашения в один год.

Haval Jolion

В одном салоне Haval Jolion стоит 2,299 млн руб. При первоначальном взносе 1 млн руб. и сроке кредита 2-3 года ставка будет плавать, и в данный момент составляет, как и рыночная, 21%. В салоне уточнили, что возможна дополнительная скидка до 400 тыс. руб. для определенных категорий покупателей, и рекомендовал купить машину до 1 ноября, так как дальше снова возможны повышения.

На сайте Geely не нашлось данных о ставке по кредиту. Стоимость кроссовера Monjaro в версии Luxury с 2-литровым двигателем составляет 4,327 млн руб. В одной из дилерских компаний цена такая же, и менеджер сообщил о ставке от 0,1 до 20%, отметив, что при первоначальном взносе 2 млн руб. она должна составить 10-15%. Также покупателю пообещали скидку в размере 200 тыс. руб.

Geely Monjaro

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Источник: Autonews.ru