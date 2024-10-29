Огромная прибыль: сколько Haval, Geely и Chery зарабатывают в России

В 2023 году выручка автозаводов и представительств в РФ превысила ₽1,82 трлн

Издание «АвтоБизнесРевю» обнародовало финансовые результаты автокомпаний за 2023 год. Всего они заработали в РФ 1,82 триллиона рублей, что на 46% больше, чем в 2022 году.

При этом совокупная чистая прибыль упала до 38 миллиардов рублей против более чем 53 миллиардов годом ранее. Представительство компании Chery в РФ «Чери Автомобили Рус» возглавило рейтинг компаний по обороту и чистой прибыли по итогам прошлого года: оборот составил 556,2 млрд рублей (+ 277%), прибыль – 34,7 миллиарда рублей (+16,5%).

Чистая прибыль у производственной компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» составила 16,057 млрд рублей (+9%), и почти 7,518 млрд рублей заработало дистрибьюторское подразделение «Хавейл Мотор Рус» (+2%).

В топ-3 лидеров оказалась компания «Джили Моторс»: оборот составил 199,6 млрд рублей (+221%), показатель чистой прибыли неизвестен.

В топ-5 лучших по этому показателю в 2023 году также вошли «Киа Россия и СНГ» (13,178 млрд рублей; +55%) и «Автотор» (10,792 млрд рублей;+39%).

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Источник: «АвтоБизнесРевю»