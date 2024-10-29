Этот надежный 173-сильный семейный кроссовер с АКП стоит дешевле «китайцев»

В России поступили в продажу кроссоверы Chevrolet Equinox по цене от ₽2,8 млн

Семейный кроссовер Chevrolet Equinox продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. В продаже встречаются автомобили третьего и четвертого поколений, а цены на них начинаются от 2 800 000 рублей.

За столько с учетом уплаченного утильсбора из наличия продает автомобиль автосалон из Набережных Челнов. Это Chevrolet Equinox третьего поколения, оснащенный 1,5-литровым 173-сильным бензиновым турбомотором, классической 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

У машины кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, медиасистема с крупным тачскрином, климат-контроль, круиз-контроль, панорамная крыша, комплекс активных ассистентов водителя и другие опции.

Chevrolet Equinox

«Китайцы» того же класса обычно дороже. Переднеприводный Geely Atlas нового поколения стоит от 3 293 990 рублей, Jetour X90 Plus обойдется минимум в 3 399 900 рублей.

2 828 000 рублей стоит Chevrolet Equinox со 173-сильным мотором. Такой автомобиль привезут под заказ во Владивосток. В Воронеже можно купить его гибридную 237-сильную версию с полным приводом за 4 100 000 рублей.

Chevrolet Equinox

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: «Автоновости дня»