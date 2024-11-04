Автономное вождение, управление дронами и 130-мм пушка – корейцы готовят продвинутый танк

Hyundai Rotem создает первый в мире танк на водородном топливе

Южнокорейская компания оборонных решений Hyundai Rotem Co. (является частью Hyundai Motor Group) работает над созданием первого в мире танка на водородном топливе, сообщили источники в корейских СМИ.

Тизер танка на водородном топливе от компании Hyundai Rotem

По их данным, в сотрудничестве с Агентством по оборонным разработкам и другими научно-исследовательскими институтами оборонных технологий Hyundai Rotem разрабатывает эту модель в рамках своих планов по модернизации основного боевого танка K2.

Производство танка запланировано после 2040 года, он будет оснащен водородными топливными элементами и заменит дизельный двигатель танка K2.

Пока это первый известный случай разработки танка на водородном топливе.

Водородные топливные элементы танка будут генерировать достаточно лошадиных сил для преодоления крутых склонов и пересеченной местности.

Он также будет обладать возможностями маскировки, автономным вождением, функцией дистанционного управления дронами, а также 130-миллиметровой гладкоствольной пушкой.

«Танк следующего поколения будет иметь более мощные возможности упреждающего удара с использованием системы управления огнем на основе искусственного интеллекта», — сказал представитель Hyundai Rotem.

Прежде чем разрабатывать полностью водородный топливный танк, компания намерена «потренироваться» и сначала подготовит гибридную модель, которая будет использовать дизельный и электро- моторы.

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Источник: The Korea Herald