Этот знакомый европейский кроссовер снова в России: он дешевле «китайцев»

В РФ появился в продаже кроссовер Samsung XM3 по цене от 2,9 млн рублей

Популярный в России кроссовер Renault Arkana вернулся в страну в новой версии для корейского рынка. Это Samsung XM3, автомобиль доступен как из наличия, так и под заказ по цене от 2 900 000 рублей. За такую сумму два новых XM3 2023 г. в. продает салон из Петербурга. Автомобили полностью растаможены, к ним прилагается комплект документов, необходимых для постановки на учет.

Samsung XM3

Оба Samsung XM3 оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором TCe объемом 1,3 литра, 7-ступенчатым роботом Getrag с двумя сцеплениями. Привод передний.

У этих кроссоверов светодиодные фонари, тканевый салон, цифровая приборная панель, кожаный мульти-руль, кондиционер и другие опции.

Другой автосалон из Петербурга за 3 180 000–3 220 000 рублей готов привезти версию с тем же 150-сильным мотором. За 3 200 000 рублей предлагается вариант со 123-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра и вариатором. Привод передний.

Samsung XM3

Официально представленные в России «китайцы» того же класса обычно стоят дороже. Так, «преемник» Geely Tugella, который совсем недавно появился в продаже под новым брендом Knewstar, стоит от 3 795 990 рублей, а переднеприводный паркетник Geely Cityray предлагается за 3 160 990 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»