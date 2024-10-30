426 л.с., полный привод, АКП: в РФ приехал новый богато оснащенный «американец»

Дилер привез в Россию новый Chevrolet Suburban за 16,5 млн рублей

Дилер привез в Россию новый американский внедорожник Chevrolet Suburban по параллельным каналам по цене 16 500 000 руб. Автомобиль предлагается в версии High Country с бензиновым мотором объемом 6,2 литра и мощностью 426 л.с., АКП. Привод полный. Уточняется, что у внедорожника есть практически все системы помощи водителю.

Chevrolet Suburban

Chevrolet Suburban представляет собой удлиненную версию внедорожника Chevrolet Tahoe, с которым они построены на единой платформе. В прошлом году оба автомобиля пережили рестайлинг. Они получили новые дневные ходовые огни, другие решетки радиатора, новые бамперы.

В салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель и 17,7-дюймовый сенсорный центральный дисплей. Вместо привычного рычага коробки передач у Suburban находится специальный джойстик на рулевой колонке.

Chevrolet Suburban

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Источник: Autonews.ru