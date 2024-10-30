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В России появится кроссовер, способный проехать без дозаправки более 1000 км

Премиальный бренд Exlantix успешно завершил испытания 469-сильного кроссовера ET

Бренд Exlantix в рамках Global User Summit 2024 завершил испытания нового кроссовера ET с последовательной гибридной установкой. Участники теста проехали более 1125 км от Пекина до Уху без восполнения заряда и топлива. Об этом сообщили в пресс-службе премиального бренда.

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Новинка оснащена тяговой батареей 43.5 кВт.ч, двумя мощными электромоторами и турбодвигателем объемом 1,5 л. – он задействован в качестве генератора электроэнергии. Такое сочетание силовых агрегатов позволяет кроссоверу ЕТ выдавать максимальную мощность в 469 л.с. и крутящий момент 634 Нм. Кроме отличных динамических характеристик автомобиль демонстрирует высокие показатели преобразования энергии, конвертируя каждый литр топлива в 3,65 кВт.ч.

«Во время длительного тест-драйва Exlantix ET доказал, что является одним из лидеров в классе по эффективности расхода энергии и топлива. На одном только заряде батареи новый кроссовер преодолел расстояние в 200 км. А после подключения двигателя внутреннего сгорания в качестве генератора, средний расход бензина составил 5,9 л на 100 км пробега», – уточнили в пресс-службе.
Exlantix ET
Exlantix ET

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Таких выдающихся показателей Exlantix ET удалось достичь благодаря специально разработанного для гибридной версии двигателя и интеллектуальных систем. Инженеры создали силовой агрегат мощностью 115 кВт (156 л.с.), более 50 новаций обеспечивают синхронизацию всех систем Exlantix ET и максимально эффективное использование электроэнергии в длительных поездках.

Тест нового премиального кроссовера Exlantix ET в реальных условиях позволил участникам пробега по достоинству оценить высокотехнологичные решения разработчиков компании, а также оценить высокий уровень комфорта и безопасности кроссовера. Не исключено, что новинка появится в России уже в начале следующего года.

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Источник: пресс-служба Exlantix ET

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Светлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Exlantix
Количество просмотров 15
30.10.2024
Фото:Пресс-служба Exlantix
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