Эти частые ошибки быстро убьют двигатель

Автоэксперт Трушкова перечислила четыре ошибки, приводящие к поломке мотора

Ошибки, которые быстро выводят двигатель машины из строя, назвала директор по сервису ГК «Рольф» Юлия Трушкова. В их числе экономия на горючем, на времени прогрева и сервисе, расходниках или на частоте замены. Все это снижает срок службы мотора и ведет к росту затрат при незапланированном ремонте авто.

Трушкова заметила, что для того, чтобы не было проблем с мотором, следует придерживаться рекомендаций завода-изготовителя автомобиля. Не стоит обслуживать автомобиль в гаражных сервисах, где могут залить некачественное масло и нет гарантии на проделанные работы. Менять масло и фильтры рекомендуется чаще установленного регламентом срока, особенно если авто используется для дальних поездок или часто стоит в пробках.

При правильной эксплуатации можно быть уверенным в заложенном производителем ресурсе мотора. Обычно он составляет 180 тыс. километров, пояснила специалист.

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Источник: «Российская газета»