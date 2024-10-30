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Китайский автоконцерн создал гибридную новацию — модель рассекретят уже скоро

Geely представит на рынке седан, способный проехать на одном заряде до 2390 км

Китайский автопроизводитель Geely начал тестовые испытания седана с подзаряжаемой гибридной системой с запасом хода 2390 км. Об этом пишут СМИ Китая.

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Ожидается, что всю техническую информацию об автомобиле с рекордным тепловым коэффициентом полезного действия (КПД) обнародуют до конца октября. Отмечается, что силовая установка новинки расходует 2,62 л топлива на 100 км.

Новую гибридную систему испытают на седане формата Geely Emgrand, у автомобиля будет глухая передняя панель без решетки радиатора, а также длинные и узкие фары. Известно также, что новинку оснастят запатентованной недавно Geely технологией повышенной надежности и безопасности при длительном движении на высокой скорости.

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Источник: autohome.com.cn

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 20
30.10.2024
Фото:Autohome
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