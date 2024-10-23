Новый гибридный китайский автомобиль с хорошим оснащением рассекречен

Бренд Geely опубликовал первые фото гибридного кроссовера Galaxy Starship 7

Компания Geely обнародовала первые официальные фото гибридного SUV Galaxy Starship 7. Выход автомобиля на рынок КНР запланирован на конец 2024 года.

Geely Galaxy Starship 7 представляет собой среднеразмерный кроссовер, построенный на новой платформе Geely GEA (Global Energy Architecture), его размеры 4740/1905/1685 мм при колесной базе 2755 мм.

Подключаемая гибридная система состоит из 1,5-литрового двигателя и электромотора, расположенного на передней оси. Максимальная мощность электродвигателя равна 82 кВт или 110 л.с. Кроссовер будет доступен в двух версиях с разной емкостью аккумулятора: 19,09 кВт.ч и 28,94 кВт.ч. Запас хода только на электротяге составит 101 км и 150 км в зависимости от емкости батареи.

Geely Galaxy Starship 7

Автомобиль получил многофункциональное рулевое колесо с двумя спицами, цифровую приборную панель, а также большой центральный экран управления системой мультимедиа и функциями автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Geely Galaxy Starship 7

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: CarNewsChina