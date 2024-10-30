#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производство японского автоконцерна падает восьмой месяц подряд — названа причина
30 октября
Производство японского автоконцерна падает восьмой месяц подряд — названа причина
Мировое производство Toyota падает на фоне...
Любителям езды по бездорожью: в РФ появились крутые внедорожники по приятной цене
30 октября
Любителям езды по бездорожью: в РФ появились крутые внедорожники по приятной цене
На рынок России привезли Jeep Grand Cherokee и...
Названы причины роста цен на такси
30 октября
Названы причины роста цен на такси
Эксперт Амосов: цены на такси в России выросли...

Стартовали продажи китайского седана по цене чуть меньше Lada Vesta

На рынок Китая вышел Volkswagen Lavida 2025 New Era по цене чуть менее ₽ 1,5 млн

Совместное предприятие SAIC Volkswagen вывело на домашний рынок седан Volkswagen Lavida 2025 модельного года. Новинка получила обозначение New Era и предлагается в четырех комплектациях, а цена варьируется от 11 до 15,4 тысяч долларов (примерно от 1,07 до 1,498 млн рублей по актуальному курсу).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

На выбор потенциальных покупателей Lavida 2025 New Era четыре цвета: черный, зеленый, синий и белый, а красного цвета не будет. Что касается дизайна, то в сравнении с моделью 2024 года он не изменился. А в части технического новшества, автомобиль получил дисковые задние тормоза вместо барабанных. Руль сделали с усеченным ободом, в салоне – медиасистема с экраном диагональю 8 дюймов, есть электропривод ручного тормоза и система автоматической парковки. Причем эти опции есть даже в базовой комплектации.

Габариты седана 4561/1740/1470 мм, размер колесной базы – 2651 мм. Силовой агрегат представлен атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 110 л.с.

Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Volkswagen Lavida 2025 New Era
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ixbt.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 18
30.10.2024
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0