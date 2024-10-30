Стартовали продажи китайского седана по цене чуть меньше Lada Vesta

На рынок Китая вышел Volkswagen Lavida 2025 New Era по цене чуть менее ₽ 1,5 млн

Совместное предприятие SAIC Volkswagen вывело на домашний рынок седан Volkswagen Lavida 2025 модельного года. Новинка получила обозначение New Era и предлагается в четырех комплектациях, а цена варьируется от 11 до 15,4 тысяч долларов (примерно от 1,07 до 1,498 млн рублей по актуальному курсу).

На выбор потенциальных покупателей Lavida 2025 New Era четыре цвета: черный, зеленый, синий и белый, а красного цвета не будет. Что касается дизайна, то в сравнении с моделью 2024 года он не изменился. А в части технического новшества, автомобиль получил дисковые задние тормоза вместо барабанных. Руль сделали с усеченным ободом, в салоне – медиасистема с экраном диагональю 8 дюймов, есть электропривод ручного тормоза и система автоматической парковки. Причем эти опции есть даже в базовой комплектации.

Габариты седана 4561/1740/1470 мм, размер колесной базы – 2651 мм. Силовой агрегат представлен атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 110 л.с.

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Источник: ixbt.com