В Россию привезли обновленный Volkswagen Lavida: детали и стоимость

За рестайлинговый Volkswagen Lavida в России просят 2,5 млн рублей

Российский дилер завез из Китая обновленную версию Volkswagen Lavida по цене 2 499 000 руб. Этот автомобиль производится в Китае на заводе совместного предприятия SAIC-VW, но официально в России никогда не продавался. Сейчас модель доставляют в нашу страну по схеме параллельного импорта.

Volkswagen Lavida

Для России Lavida доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., передним приводом и АКП. В Китае Volkswagen Lavida выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и представлен исключительно на местном рынке.

Volkswagen Lavida

Обновленный Lavida, созданный на модульной платформе MQB, отличается от предшественника увеличенной радиаторной решеткой, усовершенствованными светодиодными фарами и новым бампером с обновленными воздухозаборниками.

Volkswagen Lavida выпускается в Китае с 2008 года и является самым популярным седаном немецкой марки в стране.

Обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7 появятся в России в октябре.

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Источник: Autonews