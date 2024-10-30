Любителям езды по бездорожью: в РФ появились крутые внедорожники по приятной цене

На рынок России привезли Jeep Grand Cherokee и Toyota Crown Kluger 2024 года

Россияне могут приобрести на рынке России внедорожники Jeep Grand Cherokee и Toyota Crown Kluger. В наличии есть новый Jeep Grand Cherokee 2024 года в двух комплектациях, цены на которые стартуют от 12,5 млн рублей, а за Toyota Crown Kluger, ввозимый из Китая, просят от 7,15 млн рублей.

Полноприводный Jeep Grand Cherokee нового поколения WL оснащен двигателем объемом 3,6 л., мощностью 297 л.с. В версии Overland за 12,5 млн рублей автомобиль оснащен большим количеством систем безопасности. В списке опций есть боковые подушки безопасности на задних сиденьях, ночное видение, контроль слепых зон и помощь при торможении и старте на подъеме. Есть также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, климат-контроль и панорамная крыша.

Jeep Grand Cherokee

Комплектация Summit Reserve за 13,7 млн рублей оснащена пневмоподвеской, есть вентиляция передних и задних сидений, функция массажа, аудиосистема премиум-класса, проекционный дисплей и дистанционный запуск двигателя.

Toyota Crown Kluger

Toyota Crown Kluger создан на базе Highlander для рынка Китая, его отличают адаптированный дизайн и материалы отделки салона. Силовой агрегат представлен двигателем объемом 2,0 л мощностью 248 л.с. – идеальное сочетание для российских дорог. В списке версии Enjoy значатся: боковые подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы движения, электрорегулировка зеркал и крышки багажника, запуск двигателя кнопкой.

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Источник: speedme.ru