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Проблем с запчастями из Китая теперь не будет — в РФ до конца года откроют склад

Китайский производитель грузовиков Sinotruk открыл представительство в России

Производитель грузовых автомобилей из Китая Sinotruk объявил о начале работы своего представительства в России. По словам представителей пресс-службы компании, оно будет осуществлять комплексную поддержку брендов SITRAK и Howo.

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Кроме того, в планах компании расширить дилерскую сеть, а также обеспечить рынок запчастями напрямую от производителя. Решению об открытии собственного представительства предшествовал высокий рост продаж в период с 2022 по 2024 годы.

У представительства Sinotruk будут функционировать отделы послепродажного обслуживания, гарантии, запасных частей, развития дилерской сети, финансов, логистики и маркетинга. В планах компании: до конца текущего года открыть централизованный склад запчастей в Подмосковье, чтобы оперативно пополнять склады региональных дилеров.

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2024 года в РФ реализовано 15 458 новых грузовиков SITRAK – этот показатель на 14,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж грузовиков Howo за аналогичный период составил 4745 единиц. Суммарные продажи двух марок превысили 20 тысяч единиц – 21,7% от всей доли рынка.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
31.10.2024
Фото:Depositphotos
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