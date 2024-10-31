Проблем с запчастями из Китая теперь не будет — в РФ до конца года откроют склад

Китайский производитель грузовиков Sinotruk открыл представительство в России

Производитель грузовых автомобилей из Китая Sinotruk объявил о начале работы своего представительства в России. По словам представителей пресс-службы компании, оно будет осуществлять комплексную поддержку брендов SITRAK и Howo.

Кроме того, в планах компании расширить дилерскую сеть, а также обеспечить рынок запчастями напрямую от производителя. Решению об открытии собственного представительства предшествовал высокий рост продаж в период с 2022 по 2024 годы.

У представительства Sinotruk будут функционировать отделы послепродажного обслуживания, гарантии, запасных частей, развития дилерской сети, финансов, логистики и маркетинга. В планах компании: до конца текущего года открыть централизованный склад запчастей в Подмосковье, чтобы оперативно пополнять склады региональных дилеров.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2024 года в РФ реализовано 15 458 новых грузовиков SITRAK – этот показатель на 14,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж грузовиков Howo за аналогичный период составил 4745 единиц. Суммарные продажи двух марок превысили 20 тысяч единиц – 21,7% от всей доли рынка.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autostat.ru