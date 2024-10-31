Крутой внедорожник скоро появится в РФ: в конкурентах — отечественная марка

Эксперт Ковалев перечислил прямых конкурентов рамного внедорожника Tank 400 в РФ

В настоящее время на авторынке России ограниченный выбор рамных внедорожников, поэтому конкурентами нового Tank 400 можно назвать BAIC BJ40, Oting Паладин, а также другие модели Tank и отечественный УАЗ. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев.

Новый внедорожник Tank 400 появится в России в бензиновой версии, модель еще даже не вышла на рынок Китая. По ценовому позиционированию она расположится между Tank 300 и Tank 500 – стоимость будет варьироваться в пределах 5-6,5 млн. рублей, считает Ковалев.

Среди конкурентов нового рамного внедорожника можно выделить BAIC BJ40, Oting Паладин, модели Tank и УАЗ. Отечественные внедорожники в принципе отличает абсолютно другое ценообразование и оснащение, подчеркнул эксперт.

«А вот остальные модели станут реальными соперниками Tank 400, включая родственные Tank 300 и 500. Другими соперниками новинки станут подержанные Toyota Land Cruiser 150-й и 200-й серий, а также Mitsubishi Pajero. Tank 400 – это довольно нишевая модель. Несмотря на достаточно крупные размеры, новый внедорожник предлагает исключительно 5-местную компоновку салона» – подчеркивает эксперт.

Tank 400

Не исключено, что в иерархии продаж Tank 400 будет находиться ниже Tank 300 и Tank 500, предполагает Ковалев. При этом модель может рассчитывать на больший успех, чем недавно вышедший на рынок Tank 700, констатирует Ковалев.

Напомним, старт продаж рамного внедорожника Tank 400 на рынке России запланирован на первый квартал 2025 года.

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Источник: autostat.ru