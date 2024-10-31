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Госдума готовится увеличить сроки ремонта машин по ОСАГО

Комитет ГД одобрил увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО до 45 дней

Комитет ГД РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об увеличении предельного срока восстановительного ремонта автотранспорта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

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Они пояснили, что осуществляющие ремонт машин дилеры, станции ТО и страховщики из-за санкций испытывают сложности в поставках запчастей на фоне разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали своевременную поставку комплектующих для ремонта.

В документе сказано, что в таких условиях соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств часто становится невозможным, поэтому им приходится расторгать договоры со станциями ТО.

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Источник: сайт Системы обеспечения законодательной деятельности

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
31.10.2024
Фото:Depositphotos
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