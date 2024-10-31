Госдума готовится увеличить сроки ремонта машин по ОСАГО
Комитет ГД РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об увеличении предельного срока восстановительного ремонта автотранспорта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.
Они пояснили, что осуществляющие ремонт машин дилеры, станции ТО и страховщики из-за санкций испытывают сложности в поставках запчастей на фоне разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали своевременную поставку комплектующих для ремонта.
В документе сказано, что в таких условиях соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств часто становится невозможным, поэтому им приходится расторгать договоры со станциями ТО.
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Источник: сайт Системы обеспечения законодательной деятельности