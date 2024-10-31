#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россиянам объяснили, почему покупать машину выгоднее именно сейчас
31 октября
Россиянам объяснили, почему покупать машину выгоднее именно сейчас
Автодилеры предрекли падение рынка и...
Hyundai Initium
31 октября
203 л.с., запас хода 650 км: новый водородный «кореец» с необычным дизайном
Компания Hyundai представила водородный концепт...
Производство Lada Aura
31 октября
Отечественный автомобиль оснастят искусственным интеллектом
В Сети появилось фото Lada e-Aura с салоном из...

ВОЛИН — ФЕСТ 2024 показал новые возможности для молодежи

В Московской области прошел четвертый фестиваль рабочих профессий

24-25 октября 2024 года в Московской области прошел четвертый Фестиваль рабочих профессий «ВОЛИН - ФЕСТ», который собрал более 2700 школьников и студентов из 30 регионов России. Мероприятие уже в четвертый раз стало настоящим рекордсменом по популярности среди молодежи, предоставляя разнообразные возможности для обучения и профессионального роста в автоотрасли.

На фестивале были представлены три ключевых раздела: современное автомобилестроение, новые технологии ремонта и технического обслуживания, а также экологические аспекты осознанного потребления. В рамках мероприятия также прошла ярмарка трудоустройства для студентов и выпускников ССУЗов и ВУЗов Московского региона, они могли пообщаться с потенциальными работодателями.

Сотрудники технического центра «ВОЛИН» совместно с наставниками из разных регионов России продемонстрировали более 30 профессий в области автосервиса. Посетители могли попробовать свои силы в малярно-кузовном деле, а также познакомиться с новыми технологиями в области детейлинга и ремонта автомобилей, включая нанесение керамического покрытия и восстановление кузовных повреждений.

Направление детейлинга вызвало большой интерес у посетителей фестиваля, предлагая быстрый результат и блестящие автомобили. Все желающие могли попробовать создать красоту своими руками с помощью новых технологий и автохимии.

В ходе фестиваля будущие инженеры имели возможность пообщаться с представителями ведущего профильного ВУЗа – Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета МАДИ.

Завершил фестиваль круглый стол на тему «Квалифицированные кадры в автомобильной отрасли», где представители бизнеса и образовательных учреждений обсудили сотрудничество и пути взаимодействия. Вторая часть фестиваля была посвящена профориентации для школьников 7-9 классов, где молодежь смогла попробовать себя в различных профессиях, таких как автомеханик, электромонтер и другие.

«ВОЛИН - ФЕСТ» вновь подтвердил важность площадки для обмена знаниями и опытом и способствует развитию будущих специалистов в автоотрасли.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 6
31.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0