ВОЛИН — ФЕСТ 2024 показал новые возможности для молодежи

В Московской области прошел четвертый фестиваль рабочих профессий

24-25 октября 2024 года в Московской области прошел четвертый Фестиваль рабочих профессий «ВОЛИН - ФЕСТ», который собрал более 2700 школьников и студентов из 30 регионов России. Мероприятие уже в четвертый раз стало настоящим рекордсменом по популярности среди молодежи, предоставляя разнообразные возможности для обучения и профессионального роста в автоотрасли.

На фестивале были представлены три ключевых раздела: современное автомобилестроение, новые технологии ремонта и технического обслуживания, а также экологические аспекты осознанного потребления. В рамках мероприятия также прошла ярмарка трудоустройства для студентов и выпускников ССУЗов и ВУЗов Московского региона, они могли пообщаться с потенциальными работодателями.

Сотрудники технического центра «ВОЛИН» совместно с наставниками из разных регионов России продемонстрировали более 30 профессий в области автосервиса. Посетители могли попробовать свои силы в малярно-кузовном деле, а также познакомиться с новыми технологиями в области детейлинга и ремонта автомобилей, включая нанесение керамического покрытия и восстановление кузовных повреждений.

Направление детейлинга вызвало большой интерес у посетителей фестиваля, предлагая быстрый результат и блестящие автомобили. Все желающие могли попробовать создать красоту своими руками с помощью новых технологий и автохимии.

В ходе фестиваля будущие инженеры имели возможность пообщаться с представителями ведущего профильного ВУЗа – Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета МАДИ.

Завершил фестиваль круглый стол на тему «Квалифицированные кадры в автомобильной отрасли», где представители бизнеса и образовательных учреждений обсудили сотрудничество и пути взаимодействия. Вторая часть фестиваля была посвящена профориентации для школьников 7-9 классов, где молодежь смогла попробовать себя в различных профессиях, таких как автомеханик, электромонтер и другие.

«ВОЛИН - ФЕСТ» вновь подтвердил важность площадки для обмена знаниями и опытом и способствует развитию будущих специалистов в автоотрасли.