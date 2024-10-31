Доступный аналог Range Rover: популярный «китаец» обновился

Компания Chery представила фото обновленного кроссовера Chery Tiggo 7 2025 года

Кроссовер Chery Tiggo 7 High Energy Edition выйдет на рынок КНР 1 ноября этого года. Автомобиль призван стать «бюджетным аналогом» Range Rover Evoque. Компания опубликовала официальные фото новой версии модели.

У кроссовера современный дизайн с элементами, характерными для машин марки Land Rover. Передняя часть украшена 8-угольной решеткой радиатора и стильными фарами с пиксельной графикой. У автомобиля скрытые дверные ручки, также он получил линию, проходящую вдоль всего кузова от передней части до задних фонарей, которые теперь объединены в единый блок с надписью «CHERY» по центру.

Chery Tiggo 7 High Energy Edition

Длина новинки может составлять от 4501 до 4545 мм, ширина – от 1865 до 1898 мм, высота равна 1670 мм, а колесная база составляет 2672 мм. В салоне сохранилась компоновка с двумя объединенными экранами и электронным селектором передач, но появились новые материалы отделки.

Tiggo 7 оснащается гибридной силовой установкой C-DM, основанной на 1,5-литровом моторе, работающем с отдачей 156 л.с. Привод полный. У предыдущей версии был 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатая АКП.

Chery Tiggo 7 High Energy Edition

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Источник: Ithome