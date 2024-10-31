#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Initium
31 октября
203 л.с., запас хода 650 км: новый водородный «кореец» с необычным дизайном
Компания Hyundai представила водородный концепт...
Производство Lada Aura
31 октября
Отечественный автомобиль оснастят искусственным интеллектом
В Сети появилось фото Lada e-Aura с салоном из...
Названы сроки появления Lada с автопилотом
31 октября
Названы сроки появления Lada с автопилотом
Котляров: АВТОВАЗ оборудует Lada автопилотом в...

Доступный аналог Range Rover: популярный «китаец» обновился

Компания Chery представила фото обновленного кроссовера Chery Tiggo 7 2025 года

Кроссовер Chery Tiggo 7 High Energy Edition выйдет на рынок КНР 1 ноября этого года. Автомобиль призван стать «бюджетным аналогом» Range Rover Evoque. Компания опубликовала официальные фото новой версии модели.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

У кроссовера современный дизайн с элементами, характерными для машин марки Land Rover. Передняя часть украшена 8-угольной решеткой радиатора и стильными фарами с пиксельной графикой. У автомобиля скрытые дверные ручки, также он получил линию, проходящую вдоль всего кузова от передней части до задних фонарей, которые теперь объединены в единый блок с надписью «CHERY» по центру.

Chery Tiggo 7 High Energy Edition
Chery Tiggo 7 High Energy Edition

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Длина новинки может составлять от 4501 до 4545 мм, ширина – от 1865 до 1898 мм, высота равна 1670 мм, а колесная база составляет 2672 мм. В салоне сохранилась компоновка с двумя объединенными экранами и электронным селектором передач, но появились новые материалы отделки.

Tiggo 7 оснащается гибридной силовой установкой C-DM, основанной на 1,5-литровом моторе, работающем с отдачей 156 л.с. Привод полный. У предыдущей версии был 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатая АКП.

Chery Tiggo 7 High Energy Edition
Chery Tiggo 7 High Energy Edition

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Ithome

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 11
31.10.2024
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв