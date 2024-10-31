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Бренд Xcite представил кроссовер X-Cross 8

Автозавод Санкт-Петербург запустил производство полноприводного Xcite X-Cross 8

Российская автомобильная марка Xcite представила вторую модель в своей линейке – X-Cross 8. Как и ожидалось, семиместный кроссовер получил полный привод. Под капотом – 1.6 турбо на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Подвеска всех колес – независимая. Габариты машины: 4740 х 1860 х 1705 мм, клиренс 190 мм. Объем багажника – 193 / 2101 л; второй и третий ряд складываются в ровный пол.

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Пакет зимних опций есть начиная с базовой комплектации: подогрев руля, форсунок омывателя, лобового стекла, всех сидений. Кроме того, на заводе проводится дополнительная оцинковка кузова. Заявлены полностью светодиодная оптика и передние динамические поворотники; опционально – панорамная крыша и многоцветная подсветка салона.

Xcite X-Cross 8, некоторые подробности комплектации:

  • сиденье водителя с электроприводом, памятью и вентиляцией
  • цифровые приборы 12,3"
  • дисплей мультимедиа диагональю 12,3"
  • сенсорная панель климата 8"
  • двухзонный климат
  • подлокотник-бокс с охлаждением
  • беспроводная зарядка
  • дверь багажника с электроприводом
  • бесключевой доступ и дистанционный запуск
  • 6 подушек
  • круиз-контроль
  • парктроники по кругу
  • камера кругового обзора
  • мониторинг слепых зон
  • помощь при трогании, спуск/подъем

Модель представлена в шести металлизированных оттенках: серебристый, серый, белый, черный, зеленый и синий. Внешность получилась свежей – по крайней мере, для российского рынка: оформлением передка Xcite X-Cross 8 заметно отличается от российской версии Chery Tiggo 8 Pro, с которой Xcite клонирован. Напомним, первая модель Xcite X-Cross 7 отличалась от исходного Chery Tiggo 7 Pro лишь эмблемами, шильдиками и решеткой радиатора.

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Выпуск полноприводных Xcite X-Cross 8 уже стартовал на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (ранее – «Лада Санкт-Петербург», бывший Nissan); более того, первые машины уже начали поступать в дилерскую сеть. Напомним, официальным дистрибьютором автомобилей Xcite является дилерская сеть Lada. О старте продаж обещают объявить дополнительно.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
31.10.2024
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