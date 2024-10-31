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Названы сроки появления Lada с автопилотом
Котляров: АВТОВАЗ оборудует Lada автопилотом в...

Названы сроки появления Lada с автопилотом

Котляров: АВТОВАЗ оборудует Lada автопилотом в 2030-е годы

Концерн АВТОВАЗ планирует оснастить машины Lada технологией автопилота в 2030-х годах, рассказал руководитель по научно-исследовательской работе компании Константин Котляров.

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Он прибавил, что компания должна будет решить проблему с разметкой на дорогах, на которую, как правило, ориентируются автопилоты.

«Что у нас с разметкой, особенно зимой, вам рассказывать не надо», – отметил Котляров.

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Еще одним вопросом, который предстоит решить, является поведение автопилота в нештатных ситуациях, когда приходится сделать некий моральный выбор.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 4
31.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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