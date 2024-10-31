203 л.с., запас хода 650 км: новый водородный «кореец» с необычным дизайном

Компания Hyundai представила водородный концепт Initium

Hyundai Motor презентовала новый автомобиль на водородных топливных элементах Initium, он демонстрирует новейший дизайн компании Steel Art.

Автомобиль представят на автосалоне в Гуанчжоу и автосалоне в Лос-Анджелесе. В серийное производство его планируют запустить в первой половине 2025 года.

Initium переводится с латыни как «начало» или «первый», это слово отражает статус Hyundai Kia как пионера водородной энергетики и ее приверженность развитию общества водородной энергетики, отметили в компании.

Hyundai Initium

У новинки 21-дюймовые колеса и большой багажник на крыше. Запас хода Initium составляет более 650 км, максимальная мощность равна 203 л.с.

Автомобиль получил планировщик маршрутов для авто на водородных топливных элементах (FCEV). С помощью этой функции автовладельцы могут планировать оптимальные маршруты и находить заправки по пути без необходимости обращаться к отдельному приложению.

Hyundai Initium

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Источник: ITHome