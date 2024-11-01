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Ездить слишком медленно опасно: эксперт назвал причины

«Автоспеццентр»: спокойный ритм езды изнашивает мотор

Постоянное движение на автомобиле на низкой скорости не дает эффективно работать системе смазки и ведет к недозаряду аккумулятора, сообщили специалисты группы компаний «Автоспеццентр».

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Так, современные моторы могут эффективно работать на низких оборотах, поэтому можно сэкономить на бензине. Но спокойная езда может отрицательно повлиять на состояние некоторых деталей и узлов.

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Например, уменьшается эффективность работы топливного насоса и замедляется прокачка масла. Что касается состояния турбонаддува, то со временем турбина может отключиться в аварийном режиме, и придется использовать специальные химические средства для очистки турбины от образовавшегося нагара.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 290
01.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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