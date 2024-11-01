Ездить слишком медленно опасно: эксперт назвал причины

«Автоспеццентр»: спокойный ритм езды изнашивает мотор

Постоянное движение на автомобиле на низкой скорости не дает эффективно работать системе смазки и ведет к недозаряду аккумулятора, сообщили специалисты группы компаний «Автоспеццентр».

Так, современные моторы могут эффективно работать на низких оборотах, поэтому можно сэкономить на бензине. Но спокойная езда может отрицательно повлиять на состояние некоторых деталей и узлов.

Например, уменьшается эффективность работы топливного насоса и замедляется прокачка масла. Что касается состояния турбонаддува, то со временем турбина может отключиться в аварийном режиме, и придется использовать специальные химические средства для очистки турбины от образовавшегося нагара.

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Источник: Российская газета