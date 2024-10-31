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Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
31 октября
Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
В Краснодаре водитель иномарки устроил погоню...

Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре

В Краснодаре водитель иномарки устроил погоню со стрельбой

В Краснодаре экипажу ДПС пришлось открыть огонь из табельного оружия во время погони за автомобилем. Уточняется, что водитель не остановился по требованию инспекторов и в ходе погони попал в ДТП.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Автомобилем Mazda управлял 22-летний житель Анадыря, лишенный водительских прав. Уточняется, что у него, как и у пассажиров, налицо были признаки опьянения. В ходе преследования на улице Бородинской водитель врезался в два экипажа ДПС, тогда один из пассажиров попытался скрыться, но его задержали.


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Судя по опубликованной видеозаписи, нарушители снимали погоню на видео. В ходе преследования правоохранители применили табельное оружие. Инспектор один раз выстрелил вверх и несколько выстрелов произвел по колесам машины, в результате автомобиль остановился.

Водитель и пассажир оказали сопротивление при задержании, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
31.10.2024
Фото:Depositphotos
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