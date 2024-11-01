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Раскрыта цена обновленного кроссовера Chery

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 будет стоить в России от 2,05 млн рублей

Компания Chery раскрыла цены кроссовера Tiggo 4 в РФ. Машина будет продаваться в трех комплектациях по цене от 2,05 млн до 2,35 млн рублей с учетом акций и спецпредложений.

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Обновление принесло кроссоверу новые опции, а еще он лишился приставки Pro в названии. Под капотом Tiggo 4 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. (210 Нм), 6-ступенчатый робот. Привод передний. Tiggo 4 Pro предлагался с двигателем мощностью 113 либо 147 л.с., работающим в паре с МКП либо вариатором.

Новинка получила 10,25-дюймовый сдвоенный экран, мультимедиа имеет систему голосового управления и поддерживает беспроводное подключение к устройствам Android и Apple, есть беспроводная зарядка для гаджетов, а также множество других опций.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Chery

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 1815
01.11.2024 
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
-1