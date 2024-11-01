Lada с новыми опциями теперь у дилеров: известна цена

Дилеры в РФ получили Lada Vesta Sportline с ESC и новыми опциями

Lada Vesta Sportline с ESC и прочими новыми опциями стали получать российские дилеры. Под капотом автомобиля ДВС объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и 5-ступенчатая МКП.

Максимальная скорость равна 190 км/ч, до 100 км/ч авто разгоняется за 10,9 секунды.

У Lada Vesta Sportline уменьшен клиренс и перенастроена подвеска. У автомобиля обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопная система с двумя патрубками, 17-дюймовые диски.

Lada Vesta Sportline

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Источник: «Автостат»