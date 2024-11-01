Бензовоз протаранил легковушку: детали смертельного ДТП

В Челябинске в аварии с бензовозом погибли два человека

В Челябинске столкнулись бензовоз и легковушка. По предварительной информации, грузовик выехал на перекресток, не уступив дорогу другой машине. ДТП произошло 31 октября в 23:25 на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова.

Уточняется, что 42-летний водитель бензовоза при повороте налево не предоставил преимущество в движении легковой машине Lada Priora, ехавшей прямо на разрешающий сигнал светофора.

В подмятой под грузовик легковушке погибли 24-летний водитель и его 25-летняя пассажирка. Еще два пассажира в возрасте 24 и 29 лет госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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Источник: Госавтоинспекция Челябинска