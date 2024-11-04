Почему вместо денег по ОСАГО нужно требовать направление на ремонт — совет юриста

Юрист Воропаев указал на уловку страховщиков по занижению выплат по ОСАГО на 75%

Автовладельцам при обращении в страховую компанию за возмещением ущерба по ОСАГО в случае ДТП нужно требовать направление автомобиля на ремонт, а не денежную компенсацию. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Всегда нужно требовать ремонт от страховой компании, а не денежную выплату. Если вы потребуете выплату, она рассчитывается с учетом износа по единой методике, и вы получите от четверти до трети реальной рыночной стоимости ремонта», – объяснил Воропаев.

По словам Воропаева, страховщики в рамках законодательства обязаны отремонтировать автомобиль без учета износа. Если же автовладельцу вместо ремонта выплачивают деньги с учетом износа по единой методике, то в большинстве случаев суды, в том числе Верховный, обяжут страховую компанию возместить убытки, в размере, сопоставимом с рыночной стоимостью ремонта транспортного средства, констатирует Воропаев.

Большинство водителей из-за незнания закона соглашаются только на денежную компенсацию от страховой компании. А страховщики умалчивают или умышленно дезинформируют автовладельцев о том, что ремонт, якобы, не предусмотрен. В итоге россияне подписывают заявление на получение только выплаты, подытожил Воропаев.

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Источник: gazeta.ru