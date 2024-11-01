Грузовик рухнул в пропасть: один человек погиб, трое пострадали
В Цунтинском районе Дагестана грузовик ЗИЛ-131 упал в пропасть с высоты 65 метров. Водитель автомобиля скончался, три пассажира госпитализированы.
Уточняется, что ДТП произошло 30 октября около 17:00 в селе Тлядал Цунтинского района. 25-летний водитель большегруза не справился с управлением и выехал за пределы дороги.
В итоге машина опрокинулась и рухнула в пропасть с высоты 65 метров. Водитель умер на месте аварии от полученных травм. Двое пассажиров 29 и 30 лет получили различные травмы. Их госпитализировали.
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Источник: Telegram-канал ГАИ Республики Дагестан