Грузовик рухнул в пропасть: один человек погиб, трое пострадали

В Дагестане грузовик упал в пропасть с высоты 65 метров

В Цунтинском районе Дагестана грузовик ЗИЛ-131 упал в пропасть с высоты 65 метров. Водитель автомобиля скончался, три пассажира госпитализированы.

Уточняется, что ДТП произошло 30 октября около 17:00 в селе Тлядал Цунтинского района. 25-летний водитель большегруза не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

В итоге машина опрокинулась и рухнула в пропасть с высоты 65 метров. Водитель умер на месте аварии от полученных травм. Двое пассажиров 29 и 30 лет получили различные травмы. Их госпитализировали.

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Источник: Telegram-канал ГАИ Республики Дагестан