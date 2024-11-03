Покупать шины б/у опасно: названы причины

Автоэксперт Стасюк перечислил три причины не покупать подержанные покрышки

Начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк объяснил, почему опасно покупать б/у покрышки. По его словам, на протяжении гарантийного срока (обычно 5 лет с даты производства) покрышки сохраняют характеристики, заложенные производителем. А если шины старше 10 лет, то вовсе не рекомендуется их использовать, отметил специалист.

Если был произведен ремонт шины, то она может представлять опасность при дальнейшем использовании. Вроде бы мелкий дефект, например, в виде пореза, может оказаться критичным и неустранимым.

Подержанные покрышки могли неправильно хранить, например, под солнечным светом, что могло уменьшить их жизненный цикл, рассказал Стасюк.

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Источник: Российская газета