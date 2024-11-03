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Покупать шины б/у опасно: названы причины

Автоэксперт Стасюк перечислил три причины не покупать подержанные покрышки

Начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк объяснил, почему опасно покупать б/у покрышки. По его словам, на протяжении гарантийного срока (обычно 5 лет с даты производства) покрышки сохраняют характеристики, заложенные производителем. А если шины старше 10 лет, то вовсе не рекомендуется их использовать, отметил специалист.

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Если был произведен ремонт шины, то она может представлять опасность при дальнейшем использовании. Вроде бы мелкий дефект, например, в виде пореза, может оказаться критичным и неустранимым.

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Подержанные покрышки могли неправильно хранить, например, под солнечным светом, что могло уменьшить их жизненный цикл, рассказал Стасюк.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Количество просмотров 168
03.11.2024 
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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