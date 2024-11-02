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Названы самые опасные зимние покрышки

Роскачество перечислило семь самых опасных зимних шин

Эксперты аналогичной Роскачеству организации из Австрии VKI протестировали зимние автошины размеров 205/55 R16 и 215/55 R17 и перечислили самые опасные.

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Уточняется, что в ходе теста оценивалась управляемость и тормозной путь на сухой, мокрой и заснеженной трассах, а также износостойкость покрышек и то, как они влияют на расход горючего.

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Так, среди шин размера 205/55 R16 не очень хорошо себя показали четыре модели. Pirelli Cinturato Winter 2 слабо держит дорогу. Шины GT Radial WinterPro 2 Evo плохо себя показали на сухой дороге. Vredestein Wintrac недолговечный, а у Zeetex WH 1000 плохое сцепление с сухой и мокрой дорожными покрытиями.

Среди шин размером 215/55 R17 также выделилось несколько аутсайдеров. Так, покрышки Triangle Winter X TW401 не слишком надежны на мокрой трассе. Kenda Wintergen 2 KR501 отличаются большим весом, поэтому возрастает расход горючего. Покрышки Davanti Wintoura+ показали себя как средние на мокрой и сухой трассах и как очень плохие на зимней дороге. Эти шины отличаются износостойкостью, но повышают расход бензина.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Роскачество

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 548
02.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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