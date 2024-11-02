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Полный привод, АКП, усиленная подвеска, 282 л.с.: в России появился надежный «японец»

В России появился в продаже новый пикап Toyota Tacoma за ₽10,9 млн

Дилер привез в Россию новый японский пикап Toyota Tacoma в особой версии TRD по параллельным каналам. Стоит такой автомобиль 10 989 000 руб.

Toyota Tacoma
Toyota Tacoma
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В РФ пикап предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 282 л.с., АКП. Привод полный.

Интерьер Toyota Tacoma
Интерьер Toyota Tacoma

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У версии TRD увеличен клиренс по сравнению с традиционной Tacoma, также у автомобиля более агрессивный передний бампер и пластмассовые расширители на арках. Выхлопная труба направлена в левую сторону.

В комплектации внедорожного пикапа, который привезли в РФ, есть несколько систем помощи водителю.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 170
02.11.2024 
Фото:Toyota
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