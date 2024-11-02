Еще одна автомобильная марка запустила онлайн-продажи в России

Китайская компания JAC начала онлайн-продажи автомобилей через «Деливери Кар»

Все больше автомобильных брендов начинают продавать свои автомобили в России онлайн. Только недавно «За рулем» рассказывал о появившейся возможности заказать в Сети доставку электромобиля Амберавто, и вот теперь – об онлайн-продажах с ноября 2024 года заявляет JAC. В этот раз партнером стал не универсальный маркетплейс, а компания «Деливери Кар».

«Сервис онлайн-покупки "Деливери Кар" построен по принципу витрины, где можно сравнить разные модели и комплектации, посмотреть детальные изображения интерьера и экстерьера каждого автомобиля, выбрать желаемый цвет, а также осуществить бронирование понравившегося транспортного средства», – отмечают в представительстве бренда.

Кроме того, можно указать данные автомобиля, который планируется сдать в trade-in, подобрать пакет сервисных услуг, заполнить заявку на оформление кредита, рассчитать стоимость страховок и оформить доставку автомобиля по всей стране. Ну а по умолчанию выбранная машина будет ждать покупателя в московском дилерском центре «Деливери Кар», соответствующем стандартам JAC.

Новый канал продаж позволит покупателю сэкономить на поездках к дилеру, купить автомобиль прямо из дома и при этом сохранить все преимущества и стандарты обслуживания у «официалов», сообщает российская пресс-служба JAC. Напомним, в российской линейке бренда шесть моделей: кроссоверы JS3 и JS6, лифтбек J7, а также пикапы T8, T8 Pro и T9.

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